Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов

    • 08 октября, 2025
    • 13:27
    Страны ОТГ намерены укреплять сотрудничество в сфере устойчивого развития городов и инноваций.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации.

    В документе отмечается, что государства-члены поощряют подписание Заявления о создании Форума устойчивых городов Организации тюркских государств в рамках 13-го Всемирного городского форума (WUF13).

    Саммит ОТГ Габалинская декларация инновации Форум устойчивых городов
    TDT ölkələri şəhərlərin dayanıqlılığı və innovasiya sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək
    Turkic states to boost cooperation on urban resilience, innovation

