Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов
- 08 октября, 2025
- 13:27
Страны ОТГ намерены укреплять сотрудничество в сфере устойчивого развития городов и инноваций.
Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации.
В документе отмечается, что государства-члены поощряют подписание Заявления о создании Форума устойчивых городов Организации тюркских государств в рамках 13-го Всемирного городского форума (WUF13).
