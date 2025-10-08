Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов

Страны ОТГ намерены укреплять сотрудничество в сфере устойчивого развития городов и инноваций.

Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации.

В документе отмечается, что государства-члены поощряют подписание Заявления о создании Форума устойчивых городов Организации тюркских государств в рамках 13-го Всемирного городского форума (WUF13).