    Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 08:08
    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Fitch.

    При этом подтверждение рейтинга не сопровождалось рейтинговым действием (Review - No Action).

    "Fitch" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib
