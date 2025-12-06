Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана
Финансы
- 06 декабря, 2025
- 08:08
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Fitch.
При этом подтверждение рейтинга не сопровождалось рейтинговым действием (Review - No Action).
Последние новости
08:08
Fitch подтвердило инвестрейтинг АзербайджанаФинансы
08:01
S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в годФинансы
07:55
S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процессВ регионе
07:45
Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензурыДругие страны
07:39
S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало ихФинансы
07:19
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5Другие страны
06:58
Госдеп одобрил возможную продажу Дании AIM-120C-8 за $730 млнДругие страны
06:26
Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странахДругие страны
05:47