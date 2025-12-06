Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Fitch.

При этом подтверждение рейтинга не сопровождалось рейтинговым действием (Review - No Action).