"Fitch" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib
Maliyyə
- 06 dekabr, 2025
- 08:13
"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın xarici valyutada uzunmüddətli emitent defolt reytinqini (IDR) "BBB-" səviyyəsində sabit proqnozla təsdiqləyib.
Bu barədə "Report" "Fitch"ə istinadən xəbər verir.
Bununla belə, reytinqin təsdiqi reytinq hərəkəti ilə müşayiət olunmayıb (Review - No Action).
