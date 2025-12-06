İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Fitch" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 08:13
    Fitch Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın xarici valyutada uzunmüddətli emitent defolt reytinqini (IDR) "BBB-" səviyyəsində sabit proqnozla təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" "Fitch"ə istinadən xəbər verir.

    Bununla belə, reytinqin təsdiqi reytinq hərəkəti ilə müşayiət olunmayıb (Review - No Action).

