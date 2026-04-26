Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edib
Region
- 26 aprel, 2026
- 12:30
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi, Pakistanın xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar və ABŞ rəsmiləri ilə telefon danışığı zamanı Tehranla Vaşinqton arasında mövcud danışıqlar prosesini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global"a Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə bildirib.
Qeyd olunub ki, nazir rəsmilərlə ABŞ və İran arasında aparılan danışıqlardakı son inkişaflar barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
