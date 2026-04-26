"Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb
Futbol
- 26 aprel, 2026
- 12:12
"Arsenal" komandası İngiltərə Premyer Liqasında yeni rekorda imza atıb.
"Report" "Opta Sports"a istinadən xəbər verir ki, "topçular" buna XXXIV turda "Nyukasl"ı məğlub etdikləri (1:0) matçda nail olub.
London təmsilçisi çempionatda künc zərbələrindən vurulan qollara görə rekord müəyyənləşdirib. Komandanın cari mövsümdə 17 belə qolu var.
Daha əvvəl "Oldhem" (1992/1993), "Vest Bromviç" (2016/2017) və "Arsenal" (2023/2024) bir mövsümdə künc zərbələrindən 16 dəfə fərqləniblər.
Xatırladaq ki, "Arsenal" hazırda Premyer Liqada 73 xalla liderdir.
12:30
Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edibRegion
12:12
"Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıbFutbol
12:08
Video
Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilibHadisə
11:49
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
11:41
Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçibFərdi
11:33
Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindirDigər ölkələr
11:26
İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıbRegion
11:17
Daşkəsən və Gədəbəyə qar yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:15