"Арсенал" установил новый рекорд АПЛ

"Арсенал" переиграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 1:0 в матче 34-го тура английской Премьер-лиги, тем самым установив рекорд АПЛ по числу голов, забитых после розыгрышей угловых.

Как передает Report со ссылкой на статистический портал Opta Sports, в активе "канониров" теперь 17 таких забитых мячей за сезон.

По 16 голов с угловых за один сезон забивали "Олдхэм" (1992/1993), "Вест Бромвич" (2016/2017) и "Арсенал" (2023/2024).

Напомним, единственный гол в минувшем матче забил Эберечи Эзе на девятой минуте. После этой игры "Арсенал" с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице, "Ньюкасл Юнайтед" с 42 очками находится на 14-м месте.