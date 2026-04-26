    "Арсенал" установил новый рекорд АПЛ

    Футбол
    • 26 апреля, 2026
    • 11:18
    Арсенал установил новый рекорд АПЛ

    "Арсенал" переиграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 1:0 в матче 34-го тура английской Премьер-лиги, тем самым установив рекорд АПЛ по числу голов, забитых после розыгрышей угловых.

    Как передает Report со ссылкой на статистический портал Opta Sports, в активе "канониров" теперь 17 таких забитых мячей за сезон.

    По 16 голов с угловых за один сезон забивали "Олдхэм" (1992/1993), "Вест Бромвич" (2016/2017) и "Арсенал" (2023/2024).

    Напомним, единственный гол в минувшем матче забил Эберечи Эзе на девятой минуте. После этой игры "Арсенал" с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице, "Ньюкасл Юнайтед" с 42 очками находится на 14-м месте.

    ФК Арсенал Ньюкасл Юнайтед
    "Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

