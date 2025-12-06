Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензуры

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз формирует заведомо невыполнимые требования, чтобы наказывать технологические компании, которые не готовы цензурировать свободу слова.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

По словам Дурова, ЕС использует аналогичную практику и в отдельных странах союза. Он напомнил о ситуации во Франции, где против Telegram было открыто "безосновательное уголовное расследование", после чего спецслужбы "предложили свою помощь" при условии, что сервис будет "тихо цензурировать свободу слова в Румынии и Молдавии".

Дуров также подчеркнул, что под давлением оказываются в основном те платформы, которые дают возможность распространять неудобные или инакомыслящие взгляды. В то же время, отметил он, сервисы, которые "алгоритмически подавляют пользователей", почти не затрагиваются регуляторами, несмотря на более серьезные проблемы с незаконным контентом.