    Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странах

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 06:26
    Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странах

    Президент США Дональд Трамп заявил 5 декабря, что американским детям делают чрезмерно много прививок, и поручил Министерству здравоохранения и социальных служб срочно изучить графики вакцинации в других странах.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своей публикации в Truth Social.

    По словам американского лидера, он подписал новую директиву, согласно которой Минздрав США должен "в ускоренном порядке провести комплексную оценку графика вакцинации в других странах и лучше выверить график вакцинации в США, чтобы он, наконец, был основан на золотых стандартах науки и здравого смысла". Трамп выразил уверенность, что ведомство "выполнит эту задачу быстро и надлежащим образом" в интересах детей.

    Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что действующий график вакцинации "долгое время требовал, чтобы совершенно здоровым детям делали 72 прививки - гораздо больше, чем в любой стране, и гораздо больше, чем нужно". Он назвал эту ситуацию "смехотворной" и отметил, что многие родители и ученые, как и он, сомневаются в его эффективности.

    Трамп также приветствовал решение профильных структур при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США отказаться от рекомендации делать детям прививку против гепатита B. Президент заявил, что большинство американских детей "не подвержено риску заражения" этим заболеванием.

    Белый дом опубликовал текст директивы. В документе отмечается, что Минздраву США необходимо изучить графики вакцинации в "развитых странах". В качестве примеров приводятся Германия, Дания и Япония, где дети получают прививки от меньшего числа заболеваний, чем в Соединенных Штатах.

