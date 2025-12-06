İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tramp uşaqlara peyvəndlərlə bağlı 72 iynə vurulmasına qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 08:31
    Tramp uşaqlara peyvəndlərlə bağlı 72 iynə vurulmasına qarşı çıxıb

    ABŞ prezidenti Donald Tramp dekabrın 5-də ölkədə uşaqların həddən artıq peyvənd edildiyini bildirib, Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamentinə təcili olaraq digər dövlətlərdə peyvənd cədvəllərini nəzərdən keçirməyi tapşırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social" nəşrində məlumat yayıb.

    Amerika lideri Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamentindən digər ölkələrdə peyvənd cədvəllərinin hərtərəfli qiymətləndirilməsini sürətləndirməyi və ABŞ-nin peyvənd cədvəlini nəhayət elmin və sağlam düşüncənin qızıl standartlarına əsaslanması üçün daha yaxşı kalibrləməsini tələb edən yeni direktivi imzaladığını söyləyib.

    Tramp əmin olduğunu bildirib ki, agentliyin uşaqların maraqları naminə "bu tapşırığı tez və lazımi şəkildə yerinə yetirəcək". Onun sözlərinə görə, mövcud peyvənd cədvəli çoxdan tam sağlam uşaqlara 72 iynə vurulmasını tələb edir. O, bu vəziyyəti gülünc adlandırıb və qeyd edib ki, onun kimi bir çox valideyn və alimlər onun effektivliyinə şübhə edirlər.

    Bu arada Ağ Ev direktivin mətnini dərc edib. Sənəddə qeyd edilib ki, ABŞ-nin Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamenti "inkişaf etmiş ölkələrdə" peyvənd qrafiklərini öyrənməlidir. Nümunə kimi Almaniya, Danimarka və Yaponiya göstərilir ki, burada uşaqlar ABŞ-a nisbətən daha az xəstəliklərə qarşı peyvənd olunurlar.

