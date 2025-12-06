Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 07:19
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 на Камчатке (Россия -ред.).

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение произошло в 179 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 18,2 км.

    По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за сутки в регионе зафиксировали шесть афтершоков, магнитудой от 3,7 до 4,8. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.

    землетрясение Камчатка магнитуда Россия
    Kamçatkada 5 bal gücündə zəlzələ olub
    Elvis

    Последние новости

    07:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    06:58

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании AIM-120C-8 за $730 млн

    Другие страны
    06:26

    Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странах

    Другие страны
    05:47

    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    В регионе
    05:19

    Госдеп США назвал конструктивными переговоры с украинской делегацией

    Другие страны
    04:55

    В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи

    В регионе
    04:22

    Госдеп: США и Украина отметили необходимость шагов по прекращению огня

    Другие страны
    03:50

    Уиткофф: Консультации представителей США и Украины продолжатся 6 декабря

    Другие страны
    03:34

    Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины

    Другие страны
    Лента новостей