На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 на Камчатке (Россия -ред.).

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 179 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 18,2 км.

По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за сутки в регионе зафиксировали шесть афтершоков, магнитудой от 3,7 до 4,8. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.