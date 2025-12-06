На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
06 декабря, 2025
- 07:19
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 на Камчатке (Россия -ред.).
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 179 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 18,2 км.
По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за сутки в регионе зафиксировали шесть афтершоков, магнитудой от 3,7 до 4,8. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.
