S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год
Финансы
- 06 декабря, 2025
- 08:01
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings рост ВВП Азербайджана по итогам 2025 года прогнозирует на уровне 1,8%.
Об этом Report сообщает со ссылкой на прогнозы агентства.
Согласно оценкам S&P, рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 1,7%, в 2027 году ускорится до 2%, а в 2028 году - до 2,1%.
Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2028гг составит 1,9%.
