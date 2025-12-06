S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings рост ВВП Азербайджана по итогам 2025 года прогнозирует на уровне 1,8%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на прогнозы агентства.

Согласно оценкам S&P, рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 1,7%, в 2027 году ускорится до 2%, а в 2028 году - до 2,1%.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2028гг составит 1,9%.