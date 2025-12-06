Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 08:01
    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings рост ВВП Азербайджана по итогам 2025 года прогнозирует на уровне 1,8%.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на прогнозы агентства.

    Согласно оценкам S&P, рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 1,7%, в 2027 году ускорится до 2%, а в 2028 году - до 2,1%.

    Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2028гг составит 1,9%.

    ВВП Азербайджана рост экономики S&P
    "S&P": 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi artımı ildə 2% civarında olacaq
    Elvis

    Последние новости

    08:08

    Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана

    Финансы
    08:01

    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Финансы
    07:55

    S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процесс

    В регионе
    07:45

    Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензуры

    Другие страны
    07:39

    S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

    Финансы
    07:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    06:58

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании AIM-120C-8 за $730 млн

    Другие страны
    06:26

    Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странах

    Другие страны
    05:47

    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    В регионе
    Лента новостей