İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "S&P": 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi artımı ildə 2% civarında olacaq

    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 08:11
    S&P: 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi artımı ildə 2% civarında olacaq

    "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi 2025-ci ilin sonuna Azərbaycanın ÜDM artımını 1,8% səviyyəsində proqnozlaşdırıb.

    Bu barədə "Report" agentliyin məlumatlarına istinadən xəbər verir.

    "S&P"nin hesablamalarına görə, Azərbaycanın ÜDM artımı 2026-cı ildə 1,7%, 2027-ci ildə 2%-ə qədər sürətlənəcək, 2028-ci ildə isə 2,1%-ə çatacaq.

    Beləliklə, 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın ÜDM-in orta illik artımı 1,9% təşkil edəcək.

    “S&P Global Ratings” Azərbaycan iqtisadiyyat ÜDM
    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Son xəbərlər

    08:53

    DYP yorğun və yuxusuz formada sükana əyləşən sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    08:46

    Durov: Aİ senzuradan imtina edənləri cəzalandırmaq üçün qeyri-real qaydalar qoyur

    Digər ölkələr
    08:31

    Tramp uşaqlara peyvəndlərlə bağlı 72 iynə vurulmasına qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    08:13

    "Fitch" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    Maliyyə
    08:11

    "S&P": 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi artımı ildə 2% civarında olacaq

    Maliyyə
    08:07

    S&P: Azərbaycan və Ermənistan konstruktiv sülh prosesini davam etdirir

    Region
    07:40

    S&P Azərbaycanın reytinqlərini təsdiqləyib və geri götürüb

    Maliyyə
    07:11

    Kamçatkada 5 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    06:45

    Qazaxıstan konsorsiuma hücumdan sonra bütün neft ixrac variantlarından istifadə edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti