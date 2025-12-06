"S&P": 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi artımı ildə 2% civarında olacaq
Maliyyə
- 06 dekabr, 2025
- 08:11
"S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi 2025-ci ilin sonuna Azərbaycanın ÜDM artımını 1,8% səviyyəsində proqnozlaşdırıb.
Bu barədə "Report" agentliyin məlumatlarına istinadən xəbər verir.
"S&P"nin hesablamalarına görə, Azərbaycanın ÜDM artımı 2026-cı ildə 1,7%, 2027-ci ildə 2%-ə qədər sürətlənəcək, 2028-ci ildə isə 2,1%-ə çatacaq.
Beləliklə, 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanın ÜDM-in orta illik artımı 1,9% təşkil edəcək.
