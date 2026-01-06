İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ötən il Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 185,5 ha ərazi mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib

    Hadisə
    • 06 yanvar, 2026
    • 17:30
    Ötən il Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 185,5 ha ərazi mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib

    2025-ci il ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda icra edilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları nəticəsində 69 020 ha ərazi təmizlənib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, 58 864 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2025-ci il ərzində 185.5 ha ərazi təmizlənib, 352 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.

    Minatəmizləmə Agentliyi Qarabağ Şərqi Zəngəzur Qazax

    Son xəbərlər

    17:59

    Qvardiola Ruben Diaşın son durumunu açıqlayıb

    Futbol
    17:52

    Yaponiyada zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı doqquza çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:49

    Prezidentin müsahibəsi Azərbaycanın bütün sahələrdə qazandığı uğurların təqdimatı oldu - RƏY

    Daxili siyasət
    17:41

    Yeni reallıqlar fonunda "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907-ci düzəliş tamamilə ləğv edilməlidir – RƏY

    Daxili siyasət
    17:37

    "Memar Əcəmi" metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaq

    İnfrastruktur
    17:37

    "Zirə" heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndirib

    Futbol
    17:35

    Hesablama Palatası Naxçıvan büdcəsinin planlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr verib

    Maliyyə
    17:35

    Bakı limanında son beş ildə 366 min TEU konteynerə yaxın yük aşırılıb

    İnfrastruktur
    17:34

    Hesablama Palatası: Sadələşdirilmiş vergi daxilolmalarının azalması Naxçıvanın büdcəsi üçün riskdir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti