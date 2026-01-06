Ötən il Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 185,5 ha ərazi mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib
- 06 yanvar, 2026
- 17:30
2025-ci il ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda icra edilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları nəticəsində 69 020 ha ərazi təmizlənib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, 58 864 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.
Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2025-ci il ərzində 185.5 ha ərazi təmizlənib, 352 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.
