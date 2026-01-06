Hesablama Palatası Naxçıvan büdcəsinin planlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr verib
- 06 yanvar, 2026
- 17:35
Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2026-cı il üzrə büdcə layihəsinin təhlilinin nəticələrinə əsasən bir sıra tövsiyələr irəli sürüb.
"Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.
Auditor hesabatında bildirilib ki, büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılması zamanı iqtisadi əsaslandırmaların daha da gücləndirilməsi zəruridir. Hesablama Palatası gəlir proqnozlarının tərtibində makroiqtisadi göstəricilərin, vergi bazasının real dinamikasının və iqtisadi artım imkanlarının daha dəqiq nəzərə alınmasını tövsiyə edir.
Sənəddə qeyd olunur ki, bəzi gəlir mənbələri üzrə faktiki icra göstəricilərinin proqnozlardan kənarlaşması növbəti büdcə ilində risklər yarada bilər. Bu baxımdan gəlir mənbələri üzrə proqnozların formalaşdırılması prosesində risklərin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi və iqtisadi əsaslandırmaların şəffaflığının artırılması vacib hesab olunur.
Hesablama Palatası eyni zamanda büdcə izahat sənədlərində büdcə siyasətinin iqtisadi və sosial təsirlərinin daha dolğun əks etdirilməsini, gəlir və xərclərin əsaslandırılmış müqayisəli təhlilinin təqdim olunmasını tövsiyə edib. Bu yanaşmanın büdcə planlaşdırılmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və qərar qəbuletmə prosesinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcəyi vurğulanıb.
Auditor hesabatında həmçinin qeyd olunub ki, təqdim olunan tövsiyələrin nəzərə alınması Naxçıvanın büdcə dayanıqlığının gücləndirilməsinə və maliyyə resurslarından daha səmərəli istifadəyə imkan verə bilər.