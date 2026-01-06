İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 17:37
    Zirə heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndirib

    "Zirə" heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "qartallar" Rüfət Abdullazadə ilə müqavilə bağlayıb.

    24 yaşlı vinger sonradan transfer edilmək hüququ ilə cari mövsümün sonunadək Xorvatiyanın "Varajdin" klubundan icarəyə götürülüb.

    Rüfət Abdullazadə "Zirə" klubu transfer "Varajdin"

