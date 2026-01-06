"Zirə" heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndirib
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 17:37
"Zirə" heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "qartallar" Rüfət Abdullazadə ilə müqavilə bağlayıb.
24 yaşlı vinger sonradan transfer edilmək hüququ ilə cari mövsümün sonunadək Xorvatiyanın "Varajdin" klubundan icarəyə götürülüb.
Son xəbərlər
17:59
Qvardiola Ruben Diaşın son durumunu açıqlayıbFutbol
17:52
Yaponiyada zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı doqquza çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:49
Prezidentin müsahibəsi Azərbaycanın bütün sahələrdə qazandığı uğurların təqdimatı oldu - RƏYDaxili siyasət
17:41
Yeni reallıqlar fonunda "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907-ci düzəliş tamamilə ləğv edilməlidir – RƏYDaxili siyasət
17:37
"Memar Əcəmi" metrostansiyasının 4-cü çıxışı müvəqqəti bağlanacaqİnfrastruktur
17:37
"Zirə" heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə gücləndiribFutbol
17:35
Hesablama Palatası Naxçıvan büdcəsinin planlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr veribMaliyyə
17:35
Bakı limanında son beş ildə 366 min TEU konteynerə yaxın yük aşırılıbİnfrastruktur
17:34