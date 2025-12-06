S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процесс

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном вступил в самую конструктивную фазу за последние десятилетия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

"Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном вступил в самую конструктивную фазу за последние десятилетия, однако переход от политической декларации высокого уровня к всеобъемлющему, юридически обоснованному урегулированию остается незавершенным", - отмечается в сообщении.

По оценке S&P, декларация, подписанная сторонами в августе 2025 года при посредничестве США, стала решающим прорывом, обязывая обе стороны к взаимному признанию, ускоренной делимитации границ и возобновлению региональных транспортных маршрутов.

Агентство отмечает, что наиболее политически чувствительным препятствием на пути к заключению полноценного мирного договора остается ожидание Азербайджана, что Армения внесет поправки в Конституцию, удалив из нее положения, подразумевающие потенциальные территориальные претензии на Карабах.

"Риск возобновления крупномасштабного конфликта значительно снизился, однако отсутствие официального мирного договора означает, что этот процесс в значительной степени зависит от сохранения политической воли и прогресса в технических переговорах", - отмечает агентство.

Правительства обеих стран планируют сократить расходы на оборону в 2026 году, что является еще одним свидетельством снижения военной напряженности и уверенности в политическом развитии мирного процесса, подчеркивается в сообщении.