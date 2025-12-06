Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 08:36
    Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности предоставить соседним государствам полицейские возможности и опыт страны для обмена информацией и проведения совместных операций против транснациональных преступных структур.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал TeleSur, об этом он сообщил, выступая перед кадетами новой Академии Службы полиции в Эль-Хункито.

    "Миру должно быть известно следующее. Венесуэла создала профессиональную, научную, образцовую полицейскую систему. И мы предлагаем ее соседним странам для заключения соглашений, когда они захотят - по обмену информацией, по совместным операциям, потому что мы победили все преступные банды", - заявил Мадуро.

    Он перечислил ликвидированные группировки, подчеркнув, что речь идет об их полном искоренении. По его словам, такие структуры, как "Поезд Арагуа", "Поезд Льяно", "Эль-Вислекси", "Кота-905" и "Коки", "побеждены, разгромлены и исчезли".

    Мадуро отметил, что Венесуэла готова передать этот опыт для борьбы с международными преступными группировками и наркотрафиком. Президент подчеркнул, что сегодня республика располагает "самой полной и передовой системой полиции и общественной безопасности в истории страны".

    Николас Мадуро полиция Венесуэла
    Elvis

    Последние новости

    08:57

    "Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

    Футбол
    08:48

    S&P прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центробанка Азербайджана на 3,5%

    Финансы
    08:36

    Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

    Другие страны
    08:08

    Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана

    Финансы
    08:01

    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Финансы
    07:55

    S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процесс

    В регионе
    07:45

    Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензуры

    Другие страны
    07:39

    S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

    Финансы
    07:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    Лента новостей