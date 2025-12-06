Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности предоставить соседним государствам полицейские возможности и опыт страны для обмена информацией и проведения совместных операций против транснациональных преступных структур.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TeleSur, об этом он сообщил, выступая перед кадетами новой Академии Службы полиции в Эль-Хункито.

"Миру должно быть известно следующее. Венесуэла создала профессиональную, научную, образцовую полицейскую систему. И мы предлагаем ее соседним странам для заключения соглашений, когда они захотят - по обмену информацией, по совместным операциям, потому что мы победили все преступные банды", - заявил Мадуро.

Он перечислил ликвидированные группировки, подчеркнув, что речь идет об их полном искоренении. По его словам, такие структуры, как "Поезд Арагуа", "Поезд Льяно", "Эль-Вислекси", "Кота-905" и "Коки", "побеждены, разгромлены и исчезли".

Мадуро отметил, что Венесуэла готова передать этот опыт для борьбы с международными преступными группировками и наркотрафиком. Президент подчеркнул, что сегодня республика располагает "самой полной и передовой системой полиции и общественной безопасности в истории страны".