Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 07:39
    S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение агентства.

    Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на "позитивный".

    При этом агентство отмечает, что отозвало рейтинги по просьбе эмитента.

    "Азербайджан сохраняет один из самых сильных суверенных балансов среди рейтингуемых стран. Значительные активы, управляемые со стороны Госнефтефонда (ГНФАР), устойчивая чистая позиция по активам органов государственного управления и низкий государственный долг обеспечивают значительную способность к амортизации и помогают защитить экономику от волатильности цен на углеводороды. Эти резервы поддерживают макроэкономическую стабильность, даже несмотря на то, что рост экономики остается скромным из-за истощения нефтяных месторождений и стабилизации добычи газа", - отмечает агентство.

    Азербайджан S&P Global Ratings рейтинг
    S&P Azərbaycanın reytinqlərini təsdiqləyib və geri götürüb
    Elvis

    Последние новости

    08:08

    Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана

    Финансы
    08:01

    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Финансы
    07:55

    S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процесс

    В регионе
    07:45

    Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензуры

    Другие страны
    07:39

    S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

    Финансы
    07:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    06:58

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании AIM-120C-8 за $730 млн

    Другие страны
    06:26

    Трамп поручил Минздраву США изучить графики вакцинации в других странах

    Другие страны
    05:47

    Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

    В регионе
    Лента новостей