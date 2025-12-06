S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение агентства.

Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на "позитивный".

При этом агентство отмечает, что отозвало рейтинги по просьбе эмитента.

"Азербайджан сохраняет один из самых сильных суверенных балансов среди рейтингуемых стран. Значительные активы, управляемые со стороны Госнефтефонда (ГНФАР), устойчивая чистая позиция по активам органов государственного управления и низкий государственный долг обеспечивают значительную способность к амортизации и помогают защитить экономику от волатильности цен на углеводороды. Эти резервы поддерживают макроэкономическую стабильность, даже несмотря на то, что рост экономики остается скромным из-за истощения нефтяных месторождений и стабилизации добычи газа", - отмечает агентство.