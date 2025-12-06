"Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

"Сантос" начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями о продлении контракта.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей странице в соцсети Х.

По данным источника, Неймар намерен провести в клубе как минимум ещё один сезон, и стороны рассчитывают в ближайшее время завершить обсуждение условий нового соглашения.

Бразильский нападающий вернулся в "Сантос" в январе, став свободным агентом после ухода из "Аль-Хиляля". Текущий контракт игрока действует до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 27 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.