Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    "Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

    Футбол
    • 06 декабря, 2025
    • 08:57
    Сантос начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

    "Сантос" начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями о продлении контракта.

    Как передает Report, об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей странице в соцсети Х.

    По данным источника, Неймар намерен провести в клубе как минимум ещё один сезон, и стороны рассчитывают в ближайшее время завершить обсуждение условий нового соглашения.

    Бразильский нападающий вернулся в "Сантос" в январе, став свободным агентом после ухода из "Аль-Хиляля". Текущий контракт игрока действует до 31 декабря 2025 года.

    В нынешнем сезоне Неймар провёл 27 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

    футбол ФК "Сантос" Неймар
    Elvis

    Последние новости

    08:57

    "Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

    Футбол
    08:48

    S&P прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центробанка Азербайджана на 3,5%

    Финансы
    08:36

    Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

    Другие страны
    08:08

    Fitch подтвердило инвестрейтинг Азербайджана

    Финансы
    08:01

    S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в год

    Финансы
    07:55

    S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процесс

    В регионе
    07:45

    Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензуры

    Другие страны
    07:39

    S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало их

    Финансы
    07:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    Лента новостей