"Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта
Футбол
- 06 декабря, 2025
- 08:57
"Сантос" начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями о продлении контракта.
Как передает Report, об этом сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей странице в соцсети Х.
По данным источника, Неймар намерен провести в клубе как минимум ещё один сезон, и стороны рассчитывают в ближайшее время завершить обсуждение условий нового соглашения.
Бразильский нападающий вернулся в "Сантос" в январе, став свободным агентом после ухода из "Аль-Хиляля". Текущий контракт игрока действует до 31 декабря 2025 года.
В нынешнем сезоне Неймар провёл 27 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Последние новости
08:57
"Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контрактаФутбол
08:48
S&P прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центробанка Азербайджана на 3,5%Финансы
08:36
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органовДругие страны
08:08
Fitch подтвердило инвестрейтинг АзербайджанаФинансы
08:01
S&P: Рост экономики Азербайджана в 2025-2028гг составит около 2% в годФинансы
07:55
S&P: Азербайджан и Армения ведут конструктивный мирный процессВ регионе
07:45
Дуров: ЕС устанавливает нереальные правила, чтобы наказывать за отказ от цензурыДругие страны
07:39
S&P подтвердило рейтинги Азербайджана и отозвало ихФинансы
07:19