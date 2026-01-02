СМИ: США считают причиной протестов в Иране игнорирование властями требований общества

Общенациональные протесты в Иране, происходящие в последние дни, отражают "понятный" гнев народа против деятельности и оправданий властей.

Как сообщает Report, об этом местному изданию Iran International заявил неназванный представитель Государственного департамента США.

Он подчеркнул, что протесты демонстрируют глубокое недовольство иранских граждан неудачами правительства. По словам собеседника портала, гнев иранцев вызван годами некомпетентного управления и безразличия к основным требованиям общества.

"Власти Ирана десятилетиями тратили миллиарды национальных богатств на поддержку террористических групп и исследования для получения ядерного оружия вместо того, чтобы сосредоточиться на решении внутренних проблем. США оценивают эту политику как "террористическую деятельность" против своих интересов и союзников", - указал сотрудник Госдепа.

Он отметил, что иранские власти по-прежнему тратят ресурсы страны на поддержку глобального терроризма и внутренние репрессии, хотя иранцы "заслуживают лучшей жизни".

В заключение чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит политику "максимального давления" на Тегеран, а цель этой политики - заставить иранское правительство изменить свою внешнюю и внутреннюю линию деятельности.

Отметим, что в Иране уже пять дней проходят массовые акции протеста из-за тяжелой экономической ситуации. По неофициальным данным, в результате протестов погибли шесть человек, многие получили ранения.