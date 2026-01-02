Свыше 20 выживших при пожаре в Кран-Монтане получили ожоги более 60% тела

Более 20 пострадавших от пожара в баре курорта Кран-Монтана, которые проходят лечение в университетской клинике Лозанны, получили ожоги более 60% поверхности тела.

Как передает Report, об этом в эфире телекомпании RTS заявил Вассим Раффул, главный врач больницы Моржа западного пригорода Лозанны.

По его словам, университетская клиника, в которую из больницы Моржа переводят тяжелых пациентов, "приняла около 13 взрослых и 8 несовершеннолетних с ожогами более 60% поверхности тела".

Раффул отметил, что речь идет "об очень тяжелых травмах", лечение которых займет длительный период. Ситуацию осложняют последствия давки, добавил он. "Ко всему прочему могут добавиться травмы, переломы, кровотечения", - пояснил врач.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур.