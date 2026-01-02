Венесуэла готова обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

Правительство Венесуэлы готово обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей и инвестиции в нефтяной сектор.

Как передает Report, об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

"Я думаю, что нужно начать говорить серьезно, опираясь на факты. Правительство США знает - потому что мы говорили это многим их представителям - что если они хотят всерьез обсудить соглашение по борьбе с наркотрафиком, то мы готовы. Если им нужна венесуэльская нефть, то Венесуэла готова к американским инвестициям, таким как Chevron, когда они захотят", - сказал он.

Мадуро также в очередной раз заявил, что обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством наркотиков в отношении Каракаса безосновательны.

"Поскольку они не могут обвинить Венесуэлу в наличии оружия массового уничтожения, атомных бомб или химического оружия, они придумали это обвинение, хотя сами США понимают, что оно ложное", - сказал Мадуро.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе NYT, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров в рамках борьбы с контрабандой наркотиков, были убиты более 100 человек.