Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Венесуэла готова обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 06:08
    Венесуэла готова обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

    Правительство Венесуэлы готово обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей и инвестиции в нефтяной сектор.

    Как передает Report, об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

    "Я думаю, что нужно начать говорить серьезно, опираясь на факты. Правительство США знает - потому что мы говорили это многим их представителям - что если они хотят всерьез обсудить соглашение по борьбе с наркотрафиком, то мы готовы. Если им нужна венесуэльская нефть, то Венесуэла готова к американским инвестициям, таким как Chevron, когда они захотят", - сказал он.

    Мадуро также в очередной раз заявил, что обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством наркотиков в отношении Каракаса безосновательны.

    "Поскольку они не могут обвинить Венесуэлу в наличии оружия массового уничтожения, атомных бомб или химического оружия, они придумали это обвинение, хотя сами США понимают, что оно ложное", - сказал Мадуро.

    Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе NYT, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

    Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров в рамках борьбы с контрабандой наркотиков, были убиты более 100 человек.

    Николас Мадуро Венесуэла США
    Venesuela narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni ABŞ ilə müzakirə etməyə hazırdır

    Последние новости

    07:13

    СМИ: США считают причиной протестов в Иране игнорирование властями требований общества

    В регионе
    06:46

    TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой

    Другие страны
    06:08

    Венесуэла готова обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

    Другие страны
    05:37

    Болсонару вернули из больницы в тюрьму

    Другие страны
    05:22

    В Германии 21 человек выиграл в новогоднюю лотерею не менее миллиона евро

    Это интересно
    04:53

    Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути "планету-изгой" размером с Сатурн

    Наука и образование
    04:19

    Маск: Победа радикальных левых станет концом для США

    Другие страны
    03:44

    Премьер Польши пообещал "завоевать Балтийское море"

    Другие страны
    03:06

    NYT: Россия попросила США не преследовать шедший в Венесуэлу танкер Bella 1

    Другие страны
    Лента новостей