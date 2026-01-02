Пятеро, включая детей, погибли при пожаре в Якутии

Пять человек, включая троих детей, погибли при пожаре в Сунтарском районе Якутии (РФ).

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей. Площадь пожара составила 24 кв.м. На тушение привлекались 6 человек и 2 единицы техники республиканской пожарной охраны", - указали в ведомстве.

На месте работают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в МЧС.