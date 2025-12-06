S&P прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центробанка Азербайджана на 3,5%
Финансы
- 06 декабря, 2025
- 08:48
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по итогам 2025 года составят $11 млрд 343,1 млн.
Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
По итогам 2024 года валютные резервы Центробанка составили $10 млрд 959,5 млн. Таким образом, рост резервов ЦБА в 2025 году составит 3,5%.
Отметим, что по данным Центробанка его валютные резервы по состоянию на 28 ноября 2025 года равны $11 млрд 433,8 млн.
