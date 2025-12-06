İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 08:56
    S&P Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının bu il 3,5% artacağını proqnozlaşdırıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 2025-ci ilin sonuna 11 milyard 343,1 milyon dollar təşkil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu qiymətləndirmə "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozlarında göstərilib.

    2024-cü ilin sonuna qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 10 milyard 959,5 milyon dollar təşkil edəcək.

    Beləliklə, 2025-ci ildə AMB-nin ehtiyatları 3,5% artacaq.

    Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın məlumatına görə, onun valyuta ehtiyatları 28 noyabr 2025-ci il tarixinə 11 milyard 433,8 milyon dollar təşkil edir.

    S&P прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центробанка Азербайджана на 3,5%
    S&P forecasts 3.5% increase in Central Bank of Azerbaijan's forex reserves in 2025

