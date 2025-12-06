Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    S&P ожидает снижения в 2026 году добычи нефти в Азербайджане

    Энергетика
    • 06 декабря, 2025
    • 09:13
    S&P ожидает снижения в 2026 году добычи нефти в Азербайджане

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует некоторое снижение добычи нефти в Азербайджане в 2026 году.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на прогнозы агентства.

    "За 10 месяцев 2025 года добыча нефти снизилась на 4,6% до примерно 556 тыс. баррелей в сутки. Это означает снижение на 27 тыс. б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция сохранятся в последующие годы. Добыча нефти, вероятно, немного снизится в 2026 году из-за старения блока месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ). Дополнительные инвестиции иностранных операторов замедляют, но не останавливают снижение", - отмечает агентство.

    Добыча газа в Азербайджане за 10 месяцев 2025 года выросла на 1,7% - до примерно 849 тыс. баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте, это подчеркивает, что скромный рост добычи газа не компенсирует более значительное снижение добычи нефти.

    По оценкам S&P, добыча газа в 2026 году останется в целом на текущем уровне. "В более долгосрочной перспективе несколько проектов по добыче газа (включая следующую фазу Абшерона, с глубокозалегающих пластов на АЧГ и разработку месторождений Умид, Бабек и Карабах) могут поддержать добычу газа, хотя все они находятся на ранних стадиях планирования и для их реализации потребуются годы", - подчеркивает агентство.

    S&P Азербайджан нефть снижение добычи прогноз
    "S&P" 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyir
    S&P expects decline in oil production in Azerbaijan in 2026
    Elvis

    Последние новости

    09:48

    S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году

    Финансы
    09:46

    Дорожная полиция призвала водителей не садиться за руль в усталом и сонном состоянии

    Происшествия
    09:33

    Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде

    Футбол
    09:29

    S&P: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025г составит 3,9% ВВП

    Финансы
    09:27

    МАГАТЭ: Саркофаг на Чернобыльской АЭС потерял свою защитную функцию

    Другие страны
    09:14

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.12.2025)

    Финансы
    09:13

    S&P ожидает снижения в 2026 году добычи нефти в Азербайджане

    Энергетика
    08:57

    "Сантос" начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

    Футбол
    08:48

    S&P прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центробанка Азербайджана на 3,5%

    Финансы
    Лента новостей