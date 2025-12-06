S&P ожидает снижения в 2026 году добычи нефти в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует некоторое снижение добычи нефти в Азербайджане в 2026 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на прогнозы агентства.

"За 10 месяцев 2025 года добыча нефти снизилась на 4,6% до примерно 556 тыс. баррелей в сутки. Это означает снижение на 27 тыс. б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция сохранятся в последующие годы. Добыча нефти, вероятно, немного снизится в 2026 году из-за старения блока месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ). Дополнительные инвестиции иностранных операторов замедляют, но не останавливают снижение", - отмечает агентство.

Добыча газа в Азербайджане за 10 месяцев 2025 года выросла на 1,7% - до примерно 849 тыс. баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте, это подчеркивает, что скромный рост добычи газа не компенсирует более значительное снижение добычи нефти.

По оценкам S&P, добыча газа в 2026 году останется в целом на текущем уровне. "В более долгосрочной перспективе несколько проектов по добыче газа (включая следующую фазу Абшерона, с глубокозалегающих пластов на АЧГ и разработку месторождений Умид, Бабек и Карабах) могут поддержать добычу газа, хотя все они находятся на ранних стадиях планирования и для их реализации потребуются годы", - подчеркивает агентство.