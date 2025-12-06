İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "S&P" 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyir

    Energetika
    • 06 dekabr, 2025
    • 09:44
    S&P 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyir

    "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının bir qədər azalacağını proqnozlaşdırır.

    Bu barədə "Report" agentliyin proqnozlarına istinadən xəbər verir.

    "2025-ci ilin 10 ayı ərzində neft hasilatı 4,6 % azalaraq gündəlik təxminən 556 min barel təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə gündəlik 27 min barel azalma deməkdir. Bu tendensiya növbəti illərdə də davam edəcək. Neft hasilatı, ehtimal ki, 2026-cı ildə "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun köhnəlməsi səbəbindən bir qədər azalacaq. Xarici operatorların əlavə investisiyaları azalmanı yavaşladır, lakin dayandırmır", - agentlik qeyd edib.

    Bu ilin 10 ayı ərzində Azərbaycanda qaz hasilatı 1,7 % artaraq gündəlik təxminən 849 min barel neft ekvivalenti təşkil edib. Bu da qaz hasilatındakı mülayim artımın neft hasilatındakı əhəmiyyətli azalmanı kompensasiya etmədiyini vurğulayır.

    "S&P"nin qiymətləndirmələrinə görə, 2026-cı ildə qaz hasilatı ümumilikdə cari səviyyədə qalacaq.

    "Daha uzunmüddətli perspektivdə bir neçə qaz hasilatı layihəsi ("Abşeron"un növbəti mərhələsi, AÇG-nin dərin layları və "Ümid", "Babək" və "Qarabağ" yataqlarının işlənməsi daxil olmaqla) qaz hasilatını dəstəkləyə bilər, amma onların hamısı planlaşdırmanın ilkin mərhələlərindədir və həyata keçirilməsi üçün illər lazım olacaq", - agentlik vurğulayıb.

    “S&P Global Ratings” Azərbaycan neft hasilatı qaz hasilatı
    S&P ожидает снижения в 2026 году добычи нефти в Азербайджане
    S&P expects decline in oil production in Azerbaijan in 2026

    Son xəbərlər

    10:23

    Nazir: Azərbaycanda gənclərlə bağlı uğurlu siyasət həyata keçirilir

    Daxili siyasət
    10:17
    Foto

    Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

    Daxili siyasət
    10:13

    Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

    Xarici siyasət
    10:12

    "S&P": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə ÜDM-in 3,9 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    10:09

    "Bavariya"nın hücumçusunun cəzasının müddəti azaldılıb

    Futbol
    09:52

    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:44

    "S&P" 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyir

    Energetika
    09:11

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:09

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti