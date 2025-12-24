Xətainin bəzi küçələrində qaz olmayacaq
Energetika
- 24 dekabr, 2025
- 09:26
Bu gün Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar Xətai rayonunun M.Hadi, R.Məmmədov, Cavanşir, X.Məmmədov küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
09:35
Moskvada iki polis əməkdaşı partlayışda ölübDigər ölkələr
09:34
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötübEnergetika
09:26
Xətainin bəzi küçələrində qaz olmayacaqEnergetika
09:24
Saatlıda 92 yaşlı kişi və 89 yaşlı arvadı dəm qazından boğularaq ölübHadisə
09:24
Üçqat Avropa çempionu 27 yaşında vəfat edibFərdi
09:21
Xaçmazda evdə yanğın olub, ölən varHadisə
09:14
IFFHS milli komandalar üzrə 2025-ci ilin ən yaxşı baş məşqçisini açıqlayıbFutbol
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2025)Maliyyə
08:52