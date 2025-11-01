Səfir: Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
- 01 noyabr, 2025
- 19:54
Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X"də yazıb.
O vurğulayıb ki, tərəflər arasında əczaçılıq, tibbi təlim, rəqəmsal səhiyyə və birgə tədqiqatların inkişaf etdirilməsi üçün yeni müqavilələr imzalanıb: "Birlikdə millətlərimiz üçün daha güclü və daha innovativ səhiyyə sistemləri qururuq".
Qeyd edək ki, bu gün Ukraynanın səhiyyə naziri Viktor Lyaşkonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana işgüzar səfəri çərçivəsində azərbaycanlı həmkarı Teymur Musayev ilə görüşü baş tutub. Görüş çərçivəsində nazirlər əməkdaşlıq sazişi izlayıblar.
🇺🇦🤝🇦🇿 Ukraine and Azerbaijan expand healthcare cooperation — new agreements signed to advance pharma, medical training, digital health & joint research.— Yuriy Husyev (@Husyev) November 1, 2025
Together we build stronger, more innovative healthcare systems for our nations. 💙💊 pic.twitter.com/CJAtpNODLn