Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения
Внешняя политика
- 01 ноября, 2025
- 20:05
Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал посол Украины в нашей стране Юрий Гусев.
Он подчеркнул, что между сторонами подписаны новые соглашения для развития сотрудничества в сферах фармацевтики, медицинского образования, цифрового здравоохранения и совместных исследований: "Вместе мы строим более сильные и инновационные системы здравоохранения для наших народов".
Отметим, что сегодня министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и его украинский коллега Виктор Ляшко, находящийся с рабочим визитом в Баку, подписали соглашение о сотрудничестве.
