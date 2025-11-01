Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал посол Украины в нашей стране Юрий Гусев.

Он подчеркнул, что между сторонами подписаны новые соглашения для развития сотрудничества в сферах фармацевтики, медицинского образования, цифрового здравоохранения и совместных исследований: "Вместе мы строим более сильные и инновационные системы здравоохранения для наших народов".

Отметим, что сегодня министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и его украинский коллега Виктор Ляшко, находящийся с рабочим визитом в Баку, подписали соглашение о сотрудничестве.