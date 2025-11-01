Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 20:05
    Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

    Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал посол Украины в нашей стране Юрий Гусев.

    Он подчеркнул, что между сторонами подписаны новые соглашения для развития сотрудничества в сферах фармацевтики, медицинского образования, цифрового здравоохранения и совместных исследований: "Вместе мы строим более сильные и инновационные системы здравоохранения для наших народов".

    Отметим, что сегодня министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и его украинский коллега Виктор Ляшко, находящийся с рабочим визитом в Баку, подписали соглашение о сотрудничестве.

    Украина Азербайджан сотрудничество здравоохранение посол Украины
    Səfir: Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Последние новости

    20:11

    "Араз-Нахчыван" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Футбол
    20:07

    После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек

    В регионе
    20:05

    Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    20:00

    Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

    Карабах
    19:54

    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

    Внутренняя политика
    19:42
    Фото

    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

    Медиа
    19:32

    ChatGPT запретили давать советы по двум темам

    ИКТ
    19:13

    В Армении начали ставить штампы в паспорта без изображения горы Агрыдаг

    В регионе
    19:00

    В Исмаиллы произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей