İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Səfir: Gələn il Çin və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq böyük potensiala malik olacaq

    Xarici siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 12:27
    Səfir: Gələn il Çin və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq böyük potensiala malik olacaq

    2026-cı ildə Çin və Azərbaycan arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq geniş perspektivlərə və böyük potensiala malik olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilin yekunlarına həsr olunmuş brifinqdə bildirib.

    "Növbəti ildə Çin Azərbaycanla iki ölkənin liderləri arasında əldə edilmiş mühüm razılaşmalarını, "Kəmər və Yol" təşəbbüsünün birgə inkişaf etdirilməsini davam etdirəcək.

    Eyni zamanda inkişaf strategiyalarının əlaqələndirilməsi, modernləşdirmə üçün imkanların yaradılması, iki ölkə xalqlarının rifahının yaxşılaşdırılması və bəşəriyyətin ortaq taleyə malik cəmiyyətinə doğru birgə irəliləmək üçün əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırdır", - səfir qeyd edib.

    Çin Azərbaycan Lu Mey
    Лу Мэй: Пекин продолжит сотрудничество с Баку для реализации стратегического партнерства
    Lu Mei: Beijing to continue to cooperate with Baku to implement strategic partnership

    Son xəbərlər

    13:08
    Foto
    Video

    Çövkən üzrə Prezident Kuboku başa çatıb, mükafatçılar müəyyənləşib

    Komanda
    13:00

    "Bibiheybət yolu"nda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:58

    Ermənistanda kilsə torpaqları təmənnasız əldə etmək hüququndan məhrum edilib

    Region
    12:58

    Səfir: "Çin Azərbaycanı regional nəqliyyat qovşağının yaradılmasında dəstəkləycək"

    İnfrastruktur
    12:47
    Foto

    Şabranda VII "Qardaşlaşmış Qarabağ Məktəbləri" Qış düşərgəsi başlayıb

    Sosial müdafiə
    12:27

    Səfir: Gələn il Çin və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq böyük potensiala malik olacaq

    Xarici siyasət
    12:23

    Tacikistan "Taliban"dan sərhəddə silahlı hücuma görə üzr istəməsini tələb edir - YENİLƏNİB

    Region
    12:20

    Efiopiya səfiri: Azərbaycanın Afrika ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə verdiyi prioritet müdrik bir qərardır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:17

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti