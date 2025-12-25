Лу Мэй: Пекин продолжит сотрудничество с Баку для реализации стратегического партнерства

В 2026 году всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном будет иметь широкие перспективы и огромный потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

"В следующем году Китай готов продолжать сотрудничество с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух стран, совместного развития инициативы "Пояс и путь", согласования стратегий развития, создания возможностей для модернизации, улучшения благосостояния народов обеих стран и совместного движения к сообществу единой судьбы человечества", - отметила дипломат.