    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 12:04
    Лу Мэй: Пекин продолжит сотрудничество с Баку для реализации стратегического партнерства

    В 2026 году всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном будет иметь широкие перспективы и огромный потенциал.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    "В следующем году Китай готов продолжать сотрудничество с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух стран, совместного развития инициативы "Пояс и путь", согласования стратегий развития, создания возможностей для модернизации, улучшения благосостояния народов обеих стран и совместного движения к сообществу единой судьбы человечества", - отметила дипломат.

