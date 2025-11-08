İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 18:21
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri noyabrın 8-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov, Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

