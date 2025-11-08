Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 8 ноября завершился.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Турецкого лидера провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.