Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 18:23
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 8 ноября завершился.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Турецкого лидера провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.
