    Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 18:23
    Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 8 ноября завершился.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Турецкого лидера провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb
    Turkish President Erdogan concludes visit to Azerbaijan

