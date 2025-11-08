İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Pakistan XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:51
    Pakistan XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrik XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    "Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan hökuməti və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda deyilir.

