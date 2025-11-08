Pakistan XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 13:51
Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, təbrik XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.
"Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan hökuməti və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda deyilir.
