    МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:47
    Как сообщает Report, поздравление размещено на странице ведомства в соцсети X.

    "Сердечно поздравляем народ и правительство Азербайджана по случаю Дня Победы", - говорится в публикации.

    Pakistan XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Pakistan Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day

