МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 13:47
МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.
Как сообщает Report, поздравление размещено на странице ведомства в соцсети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Азербайджана по случаю Дня Победы", - говорится в публикации.
On the occasion of the Victory Day of the Republic of #Azerbaijan, we extend our heartiest felicitation to its people and the Government.@AzerbaijanMFA@PakinAzerbaijan pic.twitter.com/qUKFMjbjbk— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 8, 2025
