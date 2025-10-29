İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıb

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıb

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıb

    Milli Məclisdə Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunub.

    Konfrans çərçivəsində iştirakçılar müasir dövlətlərin hüquqi əsaslarının möhkəmləndirilməsində konstitusiyaların rolu, dövlətlərin suverenliyi və milli müstəqilliyinin qorunması istiqamətində fikir mübadiləsi aparacaqlar.

    Tədbirdə 20-dək ölkənin parlament nümayəndə heyətləri, eləcə də 5 beynəlxalq təşkilatın təmsilçisi iştirak edir.

    Milli Məclis “Konstitusiya və Suverenlik İli” Parlament
    В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция
    International parliamentary conference kicks off at Milli Majlis

