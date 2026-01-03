İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 03 yanvar, 2026
    • 13:41
    Açıq havada baş tutan hokkey matçını 36 mindən çox azarkeş izləyib

    "Florida Panters" və "Nyu-York Reyncers" komandaları arasında açıq havada baş tutan NHL matçını 36 153 tamaşaçı izləyib.

    "Report"un NHL-in mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, qarşılaşma "Mayami Marlins" beysbol klubuna məxsus 36 742 nəfərlik stadionda baş tutub.

    Havanın temperaturu +17.2° olub ki, bu da qışda açıq havada keçirilmiş oyunlar üçün rekord göstəricidir.

    Qeyd edək ki, yanvarın 2-dən 3-nə keçən gecə gerçəkləşən NHL-in müntəzəm mövsümünün görüşü qonaq komandanın – "Nyu-York Reyncers"in 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    NHL açıq havada hokkey matçı "Florida Panters" "Nyu-York Reyncers"

