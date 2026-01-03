İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 03 yanvar, 2026
    • 13:54
    KİV: Maduronu ABŞ-nin Delta xüsusi təyinatlıları ələ keçirib
    Nikolas Maduro

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro bu gün səhər saatlarında ABŞ silahlı qüvvələrinin elit xüsusi təyinatlı bölməsi olan "Delta" xüsusi təyinatlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ rəsmiləri "CBS News" kanalına bildirib.

    2019-cu ildə baş tutan və "İslam Dövləti"nin keçmiş lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin öldürüldüyü əməliyyatı da "Delta Force" həyata keçirmişdi.

    СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"

