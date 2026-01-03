KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçirib
- 03 yanvar, 2026
- 13:54
Nikolas Maduro
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro bu gün səhər saatlarında ABŞ silahlı qüvvələrinin elit xüsusi təyinatlı bölməsi olan "Delta" xüsusi təyinatlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ rəsmiləri "CBS News" kanalına bildirib.
2019-cu ildə baş tutan və "İslam Dövləti"nin keçmiş lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin öldürüldüyü əməliyyatı da "Delta Force" həyata keçirmişdi.
