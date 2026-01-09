"Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verib
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 14:57
"Qəbələ" və futbolçu Elşad Tağıyev arasında bağlanmış müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidmət məlumat yayıb.
Yarımmüdafiəçi 2024/2025 mövsümündən "qırmızı-qaralar"ın şərəfini qoruyurdu.
