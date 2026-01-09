İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verib

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:57
    Qəbələ futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verib

    "Qəbələ" və futbolçu Elşad Tağıyev arasında bağlanmış müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidmət məlumat yayıb.

    Yarımmüdafiəçi 2024/2025 mövsümündən "qırmızı-qaralar"ın şərəfini qoruyurdu.

    "Qəbələ" klubu Elşad Tağıyev müqaviləyə xitam verilib futbolçu

