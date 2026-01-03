СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен ранним субботним утром спецназом из отряда "Дельта" - элитного подразделения специального назначения ВС США.

Как передает Report, об этом сообщили официальные лица США телеканалу CBS News.

"Дельта" (Delta Force) также отвечали за операцию в 2019 году, в ходе которой был убит бывший лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.