СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"
- 03 января, 2026
- 13:50
Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен ранним субботним утром спецназом из отряда "Дельта" - элитного подразделения специального назначения ВС США.
Как передает Report, об этом сообщили официальные лица США телеканалу CBS News.
"Дельта" (Delta Force) также отвечали за операцию в 2019 году, в ходе которой был убит бывший лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
