    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 13:50
    СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - Дельта
    Николас Мадуро

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен ранним субботним утром спецназом из отряда "Дельта" - элитного подразделения специального назначения ВС США.

    Как передает Report, об этом сообщили официальные лица США телеканалу CBS News.

    "Дельта" (Delta Force) также отвечали за операцию в 2019 году, в ходе которой был убит бывший лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

