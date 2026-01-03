Maduro captured by US Army's Delta Force, sources say

Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Venezuelan President Nicolás Maduro was captured early Saturday morning by members of Delta Force, the U.S. military's top special mission unit, US officials told CBS News, Report informs.

    The elite Army Delta Force was also responsible for the 2019 mission that killed former Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi.

    KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçirib
    СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"

