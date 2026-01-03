Maduro captured by US Army's Delta Force, sources say
Other
- 03 January, 2026
- 14:21
Venezuelan President Nicolás Maduro was captured early Saturday morning by members of Delta Force, the U.S. military's top special mission unit, US officials told CBS News, Report informs.
The elite Army Delta Force was also responsible for the 2019 mission that killed former Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi.
Latest News
15:48
Azerbaijan sees nearly 12% surge in revenues from tobacco exportsBusiness
15:38
More Venezuela-bound oil ships U-turn amid US blockadeEnergy
15:17
Russia launches over 600 strikes on Ukraine's Zaporizhzhia OblastOther countries
15:01
Venezuela gathering information on casualties after US strikesOther countries
14:42
Trump says US captures Venezuelan President Maduro and his wife in 'large-scale strike'Other
14:35
Pakistani FM departs for BeijingOther countries
14:21
Maduro captured by US Army's Delta Force, sources sayOther
14:06
Venezuela's VP Delcy Rodriguez reported safeOther countries
13:58