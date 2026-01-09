Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunur
Biznes
- 09 yanvar, 2026
- 14:52
Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti "Avant Group" MMC ləğv olunduğunu elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini şirkətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, ev 49C ünvanına bildirə bilərlər.
Xatırladaq ki, "Avant Group" 2024-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır.
