    В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 10:09
    В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

    Как сообщает Report, мероприятие посвящено теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

    В рамках конференции участники обсудят роль конституций в укреплении правовых основ современных государств, а также обменяются мнениями по вопросам сохранения суверенитета и национальной независимости стран.

    В мероприятии принимают участие парламентские делегации из около 20 стран, а также представители 5 международных организаций.

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıb
    International parliamentary conference kicks off at Milli Majlis

