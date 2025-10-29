В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция

В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие посвящено теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

В рамках конференции участники обсудят роль конституций в укреплении правовых основ современных государств, а также обменяются мнениями по вопросам сохранения суверенитета и национальной независимости стран.

В мероприятии принимают участие парламентские делегации из около 20 стран, а также представители 5 международных организаций.