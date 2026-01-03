Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ekologiya
    • 03 yanvar, 2026
    • 13:56
    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi rayonlarda külək güclənəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Daşkəsən, Gəncə, Samux, Goranboy, Naftalan, Neftçala, Xızı, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Şamaxı, Qobustanda qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti külək Sarı xəbərdarlıq

