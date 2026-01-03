Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 03 yanvar, 2026
- 13:56
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi rayonlarda külək güclənəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, Daşkəsən, Gəncə, Samux, Goranboy, Naftalan, Neftçala, Xızı, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Şamaxı, Qobustanda qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
