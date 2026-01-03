Синоптики предупредили об усилении ветра в ряде регионов Азербайджана

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается усиление ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Нефтчале, Хызы, Мингячевире, Огузе, Шеки, Шамахы, Гобустане будет преобладать западный ветер. Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.