Синоптики предупредили об усилении ветра в ряде регионов Азербайджана
Экология
- 03 января, 2026
- 14:37
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается усиление ветра.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Нефтчале, Хызы, Мингячевире, Огузе, Шеки, Шамахы, Гобустане будет преобладать западный ветер. Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
