İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 13:52
    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir

    Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodriges səhər saatlarında paytaxtı sarsıdan və ölkənin hərbi obyektlərinə təsir edən silsilə partlayışlardan zərər çəkməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, bir sıra ABŞ KİV-ləri qeyd edir ki, Rodrigezin prezident vəzifəsinin icraçısı elan ediləcəyi gözlənilir.

    Qeyd edilib ki, Venesuela hökuməti fövqəladə vəziyyət elan etdiyi üçün Prezident Nikolas Maduronun harada olması barədə məlumat olmayıb.

    Daha sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" şəbəkəsində Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşının tutularaq ölkədən çıxarıldığını bəyan edib.

    "The Associated Press"in məlumatına görə, hazırda Venesuelanın paytaxtı Karakasın böyük bir hissəsi ABŞ-nin raket hücumları nəticəsində işıqsız qalıb.

    Hücumlar 30 dəqiqə davam edib. Zərər çəkənlərlə bağlı məlumatlar hələlik daxil olmayıb.

    Daha əvvəl ABC telekanalı xəbər verib ki, Venesuelanın paytaxtı Karakasa ən azı yeddi raket-bomba zərbəsi endirilib.

    WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в Каракасе
    Venezuela's VP Delcy Rodriguez reported safe

    Son xəbərlər

    14:17

    Müdafiə naziri: ABŞ-nin hücümu nəticəsində zərər çəkənlərlə bağlı məlumat toplanılır

    Digər ölkələr
    14:00

    Ötən ilin "yaşıl enerji" gündəminə baxış - TƏHLİL

    Energetika
    13:56

    Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:54

    KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçirib

    Digər
    13:52

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir

    Digər ölkələr
    13:41

    Açıq havada baş tutan hokkey matçını 36 mindən çox azarkeş izləyib

    Komanda
    13:41

    KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir

    Energetika
    13:31

    Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb

    Digər
    13:30

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti