Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в Каракасе

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 13:46
    WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в Каракасе

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес не пострадала и находится в безопасности после серии утренних взрывов в Каракасе, потрясших столицу и затронувших военные объекты по всей стране.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Ряд американских СМИ указывают, что, как ожидается, Родригес провозгласят исполняющей обязанности президента.

    Издание отмечает, что информация о местонахождении президента Николаса Мадуро отсутствовала, поскольку правительство Венесуэлы объявило чрезвычайное положение.

    Позднее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена схвачены и вывезены из страны.

    По информации The Associated Press, на данный момент значительная часть столицы Венесуэлы Каракаса остается без света в результате субботних американских ракетных ударов.

    Удары продолжали наноситься в течение 30 минут. Данные о пострадавших пока не поступали.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что, по меньшей мере, семь ракетно-бомбовых ударов было нанесено по столице Венесуэлы Каракасу. В момент атаки над городом, где сейчас ночь, были видны пролеты нескольких вертолетов на низкой высоте и слышны звуки авиации.

    Венесуэла Делси Родригес Операция США в Венесуэле Николас Мадуро Дональд Трамп
    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir
    Venezuela's VP Delcy Rodriguez reported safe

    Последние новости

    14:15

    Трамп: Мадуро и его жена схвачены и вывезены из Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:11

    Венесуэла собирает данные о пострадавших после ударов США

    Другие страны
    14:02

    Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции

    Бизнес
    14:01

    Сирия объявила о начале официальных торгов новыми банкнотами

    Другие страны
    13:50

    СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"

    Другие страны
    13:46

    WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в Каракасе

    Другие страны
    13:31

    В GCSP предложили более активную роль ЕС в проектах связанности на Южном Кавказе

    Инфраструктура
    13:22

    В Киев прибыли советники по национальной безопасности из европейских стран

    Другие страны
    13:20

    СМИ: Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата Соединенными Штатами

    Другие страны
    Лента новостей