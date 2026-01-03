WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в Каракасе

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес не пострадала и находится в безопасности после серии утренних взрывов в Каракасе, потрясших столицу и затронувших военные объекты по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ряд американских СМИ указывают, что, как ожидается, Родригес провозгласят исполняющей обязанности президента.

Издание отмечает, что информация о местонахождении президента Николаса Мадуро отсутствовала, поскольку правительство Венесуэлы объявило чрезвычайное положение.

Позднее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена схвачены и вывезены из страны.

По информации The Associated Press, на данный момент значительная часть столицы Венесуэлы Каракаса остается без света в результате субботних американских ракетных ударов.

Удары продолжали наноситься в течение 30 минут. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее телеканал ABC сообщил, что, по меньшей мере, семь ракетно-бомбовых ударов было нанесено по столице Венесуэлы Каракасу. В момент атаки над городом, где сейчас ночь, были видны пролеты нескольких вертолетов на низкой высоте и слышны звуки авиации.