СМИ: В Венесуэле слышны взрывы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 11:01
    Целями атак стали военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы в Каракасе, где были замечены вертолеты.

    Как передает Report, об этом сообщает AHaber со ссылкой на французское информагентство AFP.

    "В Каракасе произошла серия взрывов. По всему городу поднимается дым. Целями атак стали военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы в Каракасе, где были замечены вертолеты", - говорится в информации.

    Телеканал, ссылаясь на сообщения местных СМИ, отмечает, что США начали полномасштабную воздушную и морскую атаку на Венесуэлу. Сообщается, что сотни крылатых ракет поразили цели в столице.

    По данным агентства Associated Press, в Каракасе были слышны семь взрывов и низколетящие самолеты. Некоторые жители выбежали на улицы.

    Власти Венесуэлы пока не опубликовали официального заявления о причинах взрыва.

    В столице Венесуэлы Каракасе слышны взрывы.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

    Ряд СМИ сообщают о минимум шести прилетах.

    Агентство Reuters отмечает, что южный район Каракаса, расположенный недалеко от крупной военной базы, остался без света.

