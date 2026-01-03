KİV: Venesuelada partlayış səsləri eşidilir - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hücumların hədəfləri Karakasda helikopterlərin qeydə alındığı neft emalı zavodları və hərbi obyektlər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "A Haber" AFP agentliyinə istinadən bildirib.

    "Karakasda silsilə partlayışlar olub. Hücumların hədəfləri Karakasda helikopterlərin qeydə alındığı neft emalı zavodları və hərbi obyektlər olub", - məlumatda deyilib.

    Telekanal yerli mediaya istinadən qeyd edib ki, ABŞ Venesuelaya hava və dənizdən genişmiqyaslı hücuma başlayıb. Yüzlərlə qanadlı raket paytaxtdakı hədəfləri vurub.

    "Associated Press" agentliyinin məlumatına görə, Karakasda 7 partlayışın olduğu bildirilib və alçaqdan uçan təyyarələr qeydə alınıb. Bəzi sakinlər küçələrə qaçıb.

    Venesuela hakimiyyəti partlayışların səbəbləri barədə hələlik rəsmi açıqlama verməyib.

    Venesuelanın paytaxtı Karakasda partlayış səsləri eşidilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" məlumat yayıb.

    Bir sıra KİV orqanları şəhərdə azı altı partlayışın qeydə alındığını bildiriblər.

    "Reuters" agentliyi qeyd edir ki, Karakasın böyük hərbi baza yaxınlığında yerləşən cənub rayonu işıqsız qalıb.

    СМИ: В Венесуэле слышны взрывы - ОБНОВЛЕНО

